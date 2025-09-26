Soluciones W: Wilson, ‘el man del trompo’, viajará al Mundial gracias a Atrápalo

En Sogamoso, Boyacá, Wilson Gómez ha dedicado su vida a rescatar la magia de los juegos tradicionales: el trompo, la coca, la pirinola y el yoyo. Su misión es clara: “Más tiempo de calidad, menos tecnología”, dijo al aire en La W, convencido de que estos juegos pueden unir a las familias y alejar a los niños de las pantallas.

Wilson no solo organiza torneos y exhibiciones; también lidera un proyecto social único. Los trompos, yoyos y cocas que promueve son fabricados por personas privadas de la libertad en la cárcel de Sogamoso. Cada pieza es una oportunidad de reintegración y un símbolo de segundas oportunidades.

Con toda esta gran labor, llegó la invitación más importante de su vida: ser juez y representante de Colombia en el Campeonato Mundial de Trompo en Ciudad de México, donde participarán jugadores de varios continentes. Pero había un obstáculo, no tenía cómo pagar los tiquetes.

Foto: Wilson Gómez. Ampliar

Wilson aprovechó su oportunidad y expuso su necesidad: “Nos hacen falta los tiquetes y de pronto algo para estar allá, son solo 5 días”. Entonces ocurrió la magia. Ángela Ruiz, country manager de Atrápalo, conoció su historia y decidió tenderle la mano: donando los tiquetes directos, para las fechas solicitadas, con destino a Ciudad de México. “Lo único que tiene que poner es la maleta”, aseguró.

Con esta noticia, el sueño se hizo realidad. Wilson ya tiene asegurado su viaje para mostrar al mundo que los juegos tradicionales colombianos siguen vivos, que educan, divierten y transforman.

Gómez demostró su emoción: “don Julio, muchísimas gracias a su merced y a la W por lo que hacen. Y un último mensaje: más tiempo de calidad, menos tecnología, y revivamos nuestros juegos tradicionales con nuestros niños”.

Atrápalo y el poder de la solidaridad

Ángela Ruiz, Country Manager de Atrápalo Colombia. Ampliar

Atrápalo Colombia, aliado de Soluciones W, cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector de viajes y experiencias. Además de conectar a millones de personas con vuelos, hoteles, planes y actividades, la empresa ha impulsado iniciativas como el Redondeo Solidario, a través del cual cada usuario puede aportar a causas sociales al momento de comprar.

En esta ocasión, la compañía decidió ponerse la camiseta de Wilson, reconociendo en él no solo a un competidor, sino a un embajador de la cultura y la tradición colombiana.

Gracias a Soluciones W y a la generosidad de Atrápalo, Wilson Gómez viajará a México en octubre, para participar en la edición número 26 del Campeonato Mundial de Trompo. Será una oportunidad única para mostrar que los juegos que alguna vez nos unieron en las calles y parques siguen vivos, y que también pueden ser un motor de cambio social.

