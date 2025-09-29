Análisis: ¿EE.UU. puede deportar a antiguos narcotraficantes colombianos pese a su estatus legal?
El abogado Joaquín Pérez conversó con La W sobre la posibilidad de que Estados Unidos deporte a antiguos narcotraficantes colombianos, incluso aquellos que llevan años viviendo legalmente en ese país y han demostrado buena conducta.
14:03
Cárcel abierta imagen de referencia. Foto: Getty Images.