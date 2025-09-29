La W RadioLa W Radio

Actualidad

Análisis: ¿EE.UU. puede deportar a antiguos narcotraficantes colombianos pese a su estatus legal?

El abogado Joaquín Pérez conversó con La W sobre la posibilidad de que Estados Unidos deporte a antiguos narcotraficantes colombianos, incluso aquellos que llevan años viviendo legalmente en ese país y han demostrado buena conducta.

Análisis: ¿EE.UU. puede deportar a antiguos narcotraficantes colombianos pese a su estatus legal?

Análisis: ¿EE.UU. puede deportar a antiguos narcotraficantes colombianos pese a su estatus legal?

14:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cárcel abierta imagen de referencia. Foto: Getty Images.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad