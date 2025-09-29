Canciller Rosa Villavicencio renuncia a su visa de Estados Unidos

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la canciller Rosa Villavicencio anunció su decisión de renunciar a su visa de los Estados Unidos como un gesto de solidaridad con el presidente Gustavo Petro.

En su mensaje, la ministra de Relaciones Exteriores escribió que esta decisión es “un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al presidente de Colombia”.

“Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, concluyó.

La decisión de Villavicencio se produjo después de que el Departamento de Estado anunciara el pasado 26 de septiembre su decisión de revocar la visa estadounidense del presidente Gustavo Petro por instar a soldados de ese país “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

El pronunciamiento del presidente Petro se produjo durante una manifestación propalestina en Nueva York, después de participar a lo largo de la semana en diversas actividades de la Asamblea General de la ONU.