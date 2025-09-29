“Debería haber solidaridad”: Benedetti no descartó más renuncias a visas tras decisión contra Petro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de quitar la visa al presidente de la República, Gustavo Petro, por haber participado en una manifestación en las calles de Time Square, en la que se pedía la captura de Benjamín Netanyahu y en la que el mandatario solicitó a los soldados estadounidenses no apuntar sus armas contra la población civil y no obedecer las órdenes de Trump.

Además, Benedetti aseguró que, tras la renuncia de la canciller Rosa Villavicencio a la visa de los Estados Unidos, no descartan que se puedan adaptar nuevas medidas. De hecho, el ministro se reúne con el presidente Petro en la tarde de este lunes, 29 de septiembre, para evaluar medidas.

“Es posible, debería ser así. Debería haber solidaridad por parte del gabinete y de funcionarios del Gobierno Nacional que estén comprometidos con el presidente ante esa injusta y no debida quitada de visa que tiene una connotación política dentro del marco de las Naciones Unidas que nunca debió haber sucedido”, afirmó.

“Se han violado los derechos internacionales porque el presidente está en Nueva York con base en la ONU. Él estaba en esa manifestación con bases en su disertación que había hecho en Naciones Unidas. Luego todo es en el contexto de la ONU, uno piensa que la ONU no debería estar en Nueva York. Están cobrando el discurso del presidente ante la ONU, lo que piensan todos los presidentes de las Naciones del mundo”, concluyó.