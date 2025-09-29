El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Director de Inteligencia responde sobre el mensaje de EE.UU. a Petro sobre certificación

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se pronunció sobre la primicia revelada por El Reporte Coronell sobre la oportunidad que habría tenido Colombia de lograr la certificación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Según el periodista Daniel Coronell, esta oportunidad se perdió por cuenta de una respuesta que nunca llegó, pues se quedaron esperándola en una alta dependencia de la Casa Blanca.

En contexto: La historia secreta del mensaje de Estados Unidos al presidente Petro sobre la certificación

En primer lugar, Lemus negó haberse reunido con un enviado especial de la Casa Blanca en la sede de la DNI para hablar sobre la posible prohibición de insumos de fentanilo, como lo reveló Coronell.

En ese sentido, aseguró que está seguro de que esa reunión no se produjo, pues se lo habrían informado.

Por otro lado, habló sobre su experiencia en materia de Inteligencia, teniendo en cuenta que fue director de la Cárcel Distrital y del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, además de secretario general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): “Si fuera sincero, la experiencia solamente la tengo del viejo M-19 (…) fui muy importante (en esta estructura) y por eso me vieron los méritos”.

Plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro

Lemus se pronunció sobre las revelaciones conocidas en mayo de 2025 sobre un presunto plan criminal para atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro, el cual habría sido articulado por la llamada ‘Junta del Narcotráfico’ en Dubai.

“Yo supe lo que los medios de comunicación dijeron sobre la posibilidad de que la nueva ‘Junta del Narcotráfico’ (atentara contra el mandatario), pero no tuve más conocimiento de lo que estaba pasando con ellos”, reconoció.

Según el director de Inteligencia, a partir de ese momento decidió investigar el caso para corroborar la información: “Yo tengo intercambio e interrelación con las agencias americanas y otras internacionales, con muchos homólogos, pero (…) no con una agencia internacional determinada”.

No obstante, advirtió que en su despacho se reunió con el presidente y una agencia estadounidense llamada ORA.

¿Qué hace en la DNI el mayor retirado de la Policía César Ortiz?

“Él cumple misiones de trabajo, hace inteligencia de por sí, es una persona experimentada en hacer inteligencia”, repuso Lemus sobre el mayor retirado de la Policía, César Ortiz.

Cabe recordar que, según El Reporte Coronell, el mayor (r) Ortiz habría estado presente en la reunión con el enviado especial de la Casa Blanca en la sede de la DNI que Lemus negó.

“Tengo entendido que incluso tiene experiencia grande en Interpol la tuvo, entonces por eso es que nosotros lo traemos para acá”, explicó.

