Director de la DNI confirma participación en mesas con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’; irá a La Picota

Jefes de grupos criminales de la Costa fueron trasladados a ‘La Picota’ para reunión con la DNI. Foto: Colprensa.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, confirmó que está participando en los procesos de paz que se adelantan con Jorge Eliécer Díaz, alias ‘Castor’ y Digno Palomino, líderes de las bandas delincuenciales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Cabe recordar que fuentes le confirmaron a este medio que esta semana está prevista una visita a la cárcel La Picota entre el director Lemus y los cabecillas de las bandas delincuenciales en Barranquilla.

“Nos vamos a reunir para hacer la paz, que ellos hagan la paz para que no haya tantos muertos en Barranquilla (…) yo tengo la caracterización y el permiso del presidente Petro para hacerlo”, repuso Lemus.

Lemus también expresó su compromiso con esa mesa de negociación, en la búsqueda por frenar el microtráfico y las extorsiones: “La ley que estamos tramitando en el Congreso es lo que vamos a ofrecerles. Ojalá el Congreso la apruebe, para que dejen de estar delinquiendo”.

El pasado 23 de agosto, se anunció un cese temporal de homicidios y extorsiones en Barranquilla y en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con la comunicación, Díaz Collazos, exlíder de la organización, coordinó este cese de actividades delictivas con el denominado Bloque Resistencia Caribe, cuyo cabecilla principal es alias ‘Gonzalo’, con presencia en el Atlántico y su área metropolitana.

