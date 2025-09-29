“Eso no es amor”: Olivia Maurel, mujer que denunció la gestación subrogada

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Olivia Maurel, portavoz de la declaración de Casablanca, entidad que lucha por abolir la gestación subrogada, dialogó con La W sobre su denuncia por ser hija de una gestación subrogada.

Expresó que al nacer de esa manera no hay amor con los padres, puesto que “se rompe el lazo entre la mujer y el bebé”.

Por eso, puso como ejemplo su caso. Mencionó que desde el principio tuvo la sensación de que algo no estaba bien porque no se parecía a su madre y ella era mucho mayor a otras mamás. Esa duda la llevó a recurrir al alcohol y a los 17 años decidió buscar la verdad. “El cuerpo no olvida la separación del bebé de su madre”.

¿Por qué no puede haber amor en el proceso de gestación subrogada?

Afirmó que entiende el dolor de una mujer cuando le dicen que no puede tener hijos, pero reiteró que en ese vínculo “no hay amor”. Además, expresó que ese no es un derecho (el de tener hijos en gestación subrogada), pero sí lo es el que los niños puedan tener a sus padres.

