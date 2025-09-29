Frente Carlos Patiño, responsable de retén ilegal en la vía Panamericana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este 28 de septiembre, hombres que portaban armas de largo alcance montaron un retén ilegal en la vía Panamericana, Popayán – Pasto, en el sector de La Fonda, jurisdicción del municipio de El Patía, departamento del Cauca.

Al respecto, la general Susana Blanco, directora del Departamento de Tránsito y Transporte, reveló en La W que los responsables de estos hechos fueron el Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central.

La oficial dijo que un conductor fue retenido por un tiempo. Desde la entidad ya tomaron contacto con él para que interponga la respectiva denuncia.

Además, informó que están identificando a las personas que hicieron el retén ilegal para su respectiva judicialización.

