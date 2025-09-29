Helen Mirren destacó la lucha de mujeres en el mundo a pesar de leyes represivas en sus naciones

Helen Mirren, embajadora de L’Oreal, destacó lucha de mujeres en el mundo a pesar de leyes represivas

Helen Mirren, una de las actrices inglesas más reconocidas e importantes y quien interpretó a la reina Isabel en ‘The Queen’, habló con La W acerca de la distinción que tiene como embajadora ante el mundo de L’Oreal Paris.

Reconoció que cuando llegó a la organización, no estaba segura de en qué consistiría su rol. Al inicio pensaba que le tocaría hablar de lo buenos que eran los productos de L’Oreal Paris, sin embargo, se dio cuenta que no era eso e iba mucho más allá.

“Mujer de Valor de L’Oreal es algo increíble, es la forma en la que intenta apoyar a las mujeres que trabajan en sus comunicades y realizan trabajos comunitarios”, dijo.

Asimismo, les envió un consejo a esas mujeres que están luchando en Colombia y en los diferentes lugares del mundo.

“Una mujer puede tener deseos de hacer muchas cosas, pero varias de esas cosas dependen de las leyes del país en el que vive. Hay naciones con leyes represivas para las mujeres y les es casi imposible salir de la situación actual en la que vive, pero hay que intentarlo”, afirmó.

Es esa la razón por la que resaltó la persistencia y la paciencia como uno de los dotes de las mujeres. “A veces quisiera que no la tuviera, que fueran más exigentes”.

Finalmente, se refirió a los retos que tiene como embajadora de una de las marcas de belleza más importantes del mundo como L’Oreal y su lema: “Porque tú lo vales”.

“Ese es uno de los mayores retos. Inició (el lema) para animar a las mujeres a comprar productos de belleza, pero tiene mucho significado. Tiene que ver con identidad y confianza”, dijo.

