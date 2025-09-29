Nunca hubo amenaza y estoy presta para que me investiguen: Marcela Reyes por crimen de B-King

Marcela Reyes, DJ y expareja de Bayron Sánchez Salazar (B-King), conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito del crimen del cantante y de DJ Regio Clown en México.

“Tengo que reconocer, como ser humano que soy, que, por mis impulsos y reacciones, él y yo tuvimos enfrentamientos por redes sociales. Lastimosamente, la gente se quedó con eso, pero no se dieron cuenta, porque ni él ni yo lo hicimos público, que luego de eso tuvimos comunicaciones muchas veces donde nos perdonamos, él me pidió perdón y yo a él”, dijo.

De esta manera, la DJ aclaró el video que publicó B-King en donde la hace responsable de cualquier cosa que le pase. En esas imágenes se conocieron chats en donde, supuestamente, el equipo de Reyes lo amenaza.

“A mí me cuentan que Byron va a dar una entrevista (…). Si ven el mensaje, lo redactamos mi equipo de trabajo y yo y se le manda desde mi número de contrataciones, o sea, no era un número oculto”, afirmó.

“Si lo leen, no era un mensaje con amenazas. En ningún momento se interpretó un tipo de amenaza. Si él se hubiera sentido amenazado, él me hubiera denunciado por amenaza de muerte”, agregó.

¿Por qué poner ese mensaje en el que menciona a su pareja en la cárcel?

Lo que realmente estaba expresando era mi necesidad de saber que yo estaba tan sola, que hasta ni mi pareja estaba en el lado mío. Nuestra intención era que él supiera que no había ganas de tener más conflictos porque las redes sociales se volvieron un arma”, explicó.

“Jamás hubo una amenaza”, insistió.

Reacción a la muerte de B-King

Reyes aseguró que para ella ha sido algo “demasiado difícil”, pues también se puso en la posición de la madre de B-King.

¿Por qué asesinaron a B-King en México?

Marcela Reyes mencionó que tiene algunas hipótesis de lo que pudo haber pasado con los dos artistas en México, pero aclaró que son temas que no le corresponden. Además, sostuvo que está dispuesta a que la investiguen las autoridades, pero también a quienes estuvieron acompañando a B-King y DJ Regio Clown.

“Quisiera respetar la memoria y hacer un llamado a dejarlo descansar en paz, pero que sigamos exigiendo que nos den respuesta (…). Yo estoy presta para que me investiguen, para mostrar mis conversaciones, que me requieran. Hago el llamado para investiguen a las personas que estaban con él”, aseveró.

Posteriormente, contó que desde un número la comenzaron a increpar, por lo que decidió bloquear el contacto. Tras eso, desde ese dispositivo le enviaron mensajes a su asistente y su psicóloga.

“Esa persona está publicando las conversaciones por TikTok de las cosas que hacía. Todo lo tengo en mi celular”.

Marcela Reyes, dispuesta a una investigación

Insistió en su disposición a la investigación de ella y de quien consideren las autoridades, aunque sostuvo que debe ser “desde la ley, no con juicios injustos y con versiones de internet”.

De la misma manera, denunció que ella y su hijo están siendo amenazados tras la noticia de la muerte de los artistas colombianos.

“Estoy siendo amenazada. Mi hijo está sin colegio, no me lo reciben”, contó.

