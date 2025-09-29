“Pegasus existió”: Jorge Lemus, director de Inteligencia
Jorge Lemus, director de la DNI, confirmó en La W la existencia del software espía Pegasus, si bien “puede que la licencia haya caducado”.
“Pegasus existió”: Jorge Lemus, director de Inteligencia
00:53
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Foto: GettyImages
Escuche esta entrevista completa en La W:
Director de Inteligencia responde sobre el mensaje de EE.UU. a Petro sobre certificación
22:23
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles