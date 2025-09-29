El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Petro es amigo de terroristas y de dictadores, no de Estados Unidos”: senador Rick Scott

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, el senador estadounidense Rick Scott se pronunció acerca de la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa al presidente Gustavo Petro.

Para el senador Scott, el mandatario colombiano es una persona que “no debería tener visa”, pues acudió a una protesta pro-Palestina en un país democrático e incitó a los soldados en Estados Unidos a que desobedecieran al presidente Donald Trump.

“Colombia perdió su certificación por culpa de Gustavo Petro y, por esa razón, está pagando las consecuencias”, advirtió.

Para Scott, Petro “no es el presidente de Colombia, sino el de las drogas”.

“Gustavo Petro es amigo de narcotraficantes y terroristas, no se Estados Unidos (…) se alía con las personas que quieren traficar drogas y desestabilizar a nuestro país”, agregó.

El senador también aseguró que el hecho de que exista una relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos necesita que Colombia quiera hacerlo: “Si ese país no quiere, pues no habrá amistad”, sentenció.

Escuche esta entrevista en La W:

