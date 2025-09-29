El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Petro habla de desobediencia para una resistencia en Gaza, no para derrocar a Trump: vicecanciller

El vicecanciller Mauricio Jaramillo pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la medida de Estados Unidos de quitarle la visa al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de sus discursos en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) que se desarrolló en Nueva York.

Aseguró que, para él, el tema central de las palabras de Petro es la situación en Gaza, donde decenas de personas mueren a diario por los constantes ataques de Israel. Ante decisión del gobierno estadounidense en contra del mandatario colombiano, Jaramillo afirmó que “es desmesurada y desconoce el escenario de las Naciones Unidas”.

“Lo que pasa en Gaza, me dirán que no es el punto, pero sí lo es. El escenario de la ONU es ideal para hacer esas denuncias. Lo que dijo Petro es que, desafortunadamente, son 25 niños (muertos) al día (…). La gente dice, de una manera estrecha, ‘es que si lo hubiera hecho en el recinto sí puede hacerlo’. Esto ocurre en el escenario de Naciones Unidas, no ocurre un día cualquiera”, señaló.

Aclaró que, “cuando Petro habla de la desobediencia, de la resistencia, lo hace para que se arme una resistencia de gente para salvar a Gaza. En ningún momento dijo que había que derrocar a Trump”.

De esa manera, el vicecanciller se refirió al discurso de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ante las Naciones Unidas.

“No entiendo cómo dejan entrar a una persona como Netanyahu. Es la primera vez en la historia que una persona con una orden de captura de la CPI llega a la Asamblea General de la ONU”, expresó.

“No, tenemos mucho trabajo diplomático en EE.UU. (…) Hemos estado trabajando con el nuevo representante y en ese orden de ideas, para el trabajo multilateral, el escenario estadounidense es clave”, afirmó.

No obstante, indicó que espera que funcione la diplomacia para superar esta nueva crisis con EE.UU.

¿Relaciones bilaterales con Estados Unidos se verán afectadas?

Sostuvo que no cree que las relaciones bilaterales se vean afectadas porque la sanción del gobierno estadounidense es contra Petro.

