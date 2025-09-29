Solo seis ministerios: así es la propuesta que analiza Abelardo De La Espriella
Esta propuesta busca recudir el tamaño del Gobierno y unificar ministerios y otras dependencias en seis grandes ministerios.
Solo seis ministerios: así es la propuesta que analiza Abelardo De La Espriella
Abelardo de la Espriella | Foto: Cortesía
La W tuvo acceso a la propuesta que le presentó Daniel Raisbeck a Abelardo De La Espriella, precandidato a la Presidencia de la República, para reducir el Ejecutivo, en especial los ministerios que hay en la actualidad.
En el informe de Raisbeck se habla de pasar de 19 a solo seis ministerios:
- Ministerio del Desarrollo Económico
- Cancillería
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Capital Humano
- Ministerio de Justicia
- Ministerio de Defensa
Incluso, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que en la propuesta de Raisbeck trae consigo acabar el salario mínimo.
Vea a continuación la propuesta:
