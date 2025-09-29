La W RadioLa W Radio

Solo seis ministerios: así es la propuesta que analiza Abelardo De La Espriella

Esta propuesta busca recudir el tamaño del Gobierno y unificar ministerios y otras dependencias en seis grandes ministerios.

Abelardo de la Espriella | Foto: Cortesía

La W tuvo acceso a la propuesta que le presentó Daniel Raisbeck a Abelardo De La Espriella, precandidato a la Presidencia de la República, para reducir el Ejecutivo, en especial los ministerios que hay en la actualidad.

En el informe de Raisbeck se habla de pasar de 19 a solo seis ministerios:

  • Ministerio del Desarrollo Económico
  • Cancillería
  • Ministerio de Hacienda
  • Ministerio de Capital Humano
  • Ministerio de Justicia
  • Ministerio de Defensa

Incluso, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que en la propuesta de Raisbeck trae consigo acabar el salario mínimo.

Vea a continuación la propuesta:

Solo seis ministerios: así es la propuesta que analiza Abelardo De La Espriella

