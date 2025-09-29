Abelardo de la Espriella | Foto: Cortesía

Solo seis ministerios: así es la propuesta que analiza Abelardo De La Espriella

La W tuvo acceso a la propuesta que le presentó Daniel Raisbeck a Abelardo De La Espriella, precandidato a la Presidencia de la República, para reducir el Ejecutivo, en especial los ministerios que hay en la actualidad.

En el informe de Raisbeck se habla de pasar de 19 a solo seis ministerios:

Ministerio del Desarrollo Económico

Cancillería

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Capital Humano

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Incluso, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que en la propuesta de Raisbeck trae consigo acabar el salario mínimo.

