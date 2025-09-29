Vicecanciller Jaramillo: “¿Cómo es posible que un tipo como Netanyahu se pasee por Nueva York?”
El vicecanciller Mauricio Jaramillo aclaró que el tema central de las palabras del presidente Gustavo Petro ante la ONU y en Nueva York es la situación en Gaza.
Vicecanciller Jaramillo: “¿Cómo es posible que un tipo como Netanyahu se pasee por Nueva York?”
09:43
Vicecanciller Mauricio Jaramillo y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Fotos: Cancillería / (Foto de ABIR SULTAN/POOL/AFP vía Getty Images)
En conversación con La W, el vicecanciller Mauricio Jaramillo se refirió a la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa al presidente Gustavo Petro luego de sus declaraciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y las que hizo en las calles de Nueva York. A propósito, cuestionó la presencia de Benjamín Netanyahu en el país norteamericano a pesar de tener una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Para mí, la noticia, los titulares y las discusiones son, ¿Cómo es posible que un tipo como Netanyahu se pasee por Nueva York y no sea capturado para ser juzgado?”, señaló.
Asimismo, afirmó que hay un “doble rasero” por parte de la comunidad internacional en el tema de Gaza, puesto que, además de la presencia del primer ministro israelí, se le negó la entrada a la Asamblea a diplomáticos palestino.
“Hay un doble rasero preocupante en medio de un genocidio”, expresó. Además, señaló que lo que se vive en Gaza es lo mismo que se vio en Ruanda.
De otro lado, el vicecanciller manifestó que la medida de quitarle la visa al presidente Petro es “desmesurada y desconoce el escenario de las Naciones Unidas”.
“Esperaría yo que funcione la diplomacia para superar esta crisis lo antes posible”, indicó.
Reviva la entrevista completa aquí:
Petro habla de desobediencia para una resistencia en Gaza, no para derrocar a Trump: vicecanciller
28:43
