Cátedra Gaona analiza directiva de Fiscalía que suspende captura a negociadores de grupos ilegales

16:33

Mauricio Gaona. Foto: W Radio

J. Mauricio Gaona, Oppenheimer Scholar, O’Brien Fellow, autor, investigador y profesor invitado a universidades como Yale, UCLA, Harvard y McGill, analizó la directiva de la Fiscalía que suspende órdenes de captura a negociadores de grupos ilegales.

Escuche el análisis completo aquí:

16:33

