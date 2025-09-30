Cátedra Gaona analiza directiva de Fiscalía que suspende captura a negociadores de grupos ilegales
La Cátedra Gaona analiza directiva de Fiscalía que suspende captura a negociadores de grupos armados
Mauricio Gaona. Foto: W Radio
J. Mauricio Gaona, Oppenheimer Scholar, O’Brien Fellow, autor, investigador y profesor invitado a universidades como Yale, UCLA, Harvard y McGill, analizó la directiva de la Fiscalía que suspende órdenes de captura a negociadores de grupos ilegales.
Escuche el análisis completo aquí:
