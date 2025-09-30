Coral Gables decidió no izar la bandera de Israel el próximo 7 de octubre: estas son las razones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Coral Gabel decidió no izar la bandera de Israel el próximo 7 de octubre: estas son las razones

Vince C. Lago, alcalde de Coral Gables, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la decisión de esta ciudad de no izar la bandera de Israel en el ayuntamiento el próximo 7 de octubre, aniversario del ataque de Hamás en 2023.

“Yo fui la persona que presentó la idea para usar la bandera de Israel en apoyo y honrar más de 200 personas que fueron atacadas el 7 de octubre por Hamás”, dijo.

Sin embargo, afirmó que dos colegas de la Comisión hicieron una polémica de esta propuesta.

No se está hablando de los problemas de Gaza sino de las personas, de los judíos, de los hermanos nosotros, el esfuerzo es para honrar las vidas que se perdieron en la guerra“, detalló.

Incluso, aseguró que esto lo hicieron como parte de una estrategia política aprovechando que se acercan las elecciones.

“Tiene que usar algo tan bello y destruirlo para hacer algo y hacer un comentario en contra”, dijo.

Siendo así, confirmó que no se izará la bandera de Israel, pues él fue el único que estaba de acuerdo.

“Yo estoy a favor de la paz, creo que es una excelente idea”, dijo, reiterando que su propósito era honrar las 200 vidas que se perdieron a manos de Hamás el pasado 7 de octubre.