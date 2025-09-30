Debate: ¿Ponencia alternativa de reforma a la salud es un “retroceso”, como dice el MinSalud?

La reforma a la salud del Gobierno Petro volvió al ruedo este 30 de septiembre y la Comisión Séptima del Senado definirá el futuro del proyecto con tres ponencias sobre la mesa: una de archivo, la que respalda el Gobierno y una ponencia alternativa de las senadoras Norma Hurtado (La U), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), quien pasó por los micrófonos de La W.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ya calificó la ponencia alternativa como “un retroceso”.

Al respecto, Ríos aseguró: “Ellos siempre se han quejado de que no queremos debatir ninguna reforma en la Comisión. Nos dimos la tarea de construir todos los elementos técnicos, jurídicos y financieros para no desmontar el sistema actual por completo, sino hacer ajustes estructurales”, dijo.

Y agregó que el Gobierno está “desacreditando una ponencia que contó con tres mesas técnicas y ocho audiencias públicas. Escuchamos a la ciudadanía y rescatamos elementos como los centros de atención primaria”.

Por su parte, el senador Fabián Díaz Plata (Alianza Verde) y quien firmó la ponencia del Gobierno, aseguró en La W que la alternativa es un proyecto “para las EPS, y no para los pacientes y los trabajadores de la salud. Lo que vemos es que esa ponencia alternativa mantiene las EPS con el control del sistema, les cambia el nombre, pero conservan su poder. Eso no lo podemos acompañar”.

En todo caso, el Gobierno ya estaría preparado para enfrentar el archivo del proyecto. De hecho, Díaz Plata dijo que ya tiene lista la apelación: “Necesitamos hacer cambios en el sistema. Esto no es por un gobierno, es por los colombianos y los trabajadores de la salud. Si no pasa aquí, iremos a la plenaria del Senado para que dé la discusión”.

