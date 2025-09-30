Débora Arango no prohibió al Museo de Arte Moderno de Medellín la comercialización de sus obras

Tras la polémica que se generó por la intención de venta de las obras de la maestra Débora Arango por parte del Museo de Arte Moderno de Medellín al Banco de la República, La W tuvo acceso a los documentos en los que se evidencia que la pintora no prohibió la comercialización de estas piezas.

Puede leer: Controversia en el mundo cultural por venta de dos obras de Débora Arango

Vea aquí los documentos

¿Qué pasó con las obras de Débora Arango?

Según lo registró El Reporte Coronell, el periodista José Fernando Hoyos, en la Revista de Papel, el Museo de Arte Moderno de Medellín, institución a la que Débora Arango le donó –en vida– la mayor parte de sus obras está vendiendo dos de sus pinturas más representativas al Banco de la República, con la justificación de que necesita fondos para sostener la colección de Débora e impulsar a nuevas artistas.

Ante esto, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ratificó que el Museo de Arte Moderno de Medellín no podrá enajenar las obras: Rojas Pinilla y Madona del Silencio.

La decisión quedó consignada en la Resolución 1489, mediante la cual la Dirección de Patrimonio y Memoria resolvió el recurso de reposición interpuesto por el MAMM, confirmando la negativa inicial y dejando en firme que las piezas deben permanecer como parte de la colección patrimonial donada por la artista en 1986.

El Ministerio fundamentó su determinación en el carácter irrevocable de la donación y en la condición de Bien de Interés Cultural de ámbito nacional que tienen las 233 obras que componen el legado de Arango, declaradas bajo la Resolución 0316 del 25 de marzo de 2004.