“Es la primera vez que proponen algo serio”: general de Brigada (r) sobre acuerdo de paz en Gaza

El general de Brigada (r) Dr. Oren Setter, investigador principal del Belfer Center de Harvard y ex jefe de planificación estratégica de las FDI, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre acuerdo de paz para Gaza que Trump propuso junto a Netanyahu.

“Me siento optimista de que esto traiga el final de la guerra y la liberación de los secuestrados”, dijo, aplaudiendo que es la primera vez que alguien de la mesa da una solución seria para acabar con esta guerra que ya lleva dos años.

“Es el momento más importante en esta guerra en términos de negociación”, afirmó.

Asimismo, detalló que es posible que Hamás acepte el acuerdo esta vez porque es una combinación de factores: presión de Israel en las operaciones militares y la posibilidad de perder la ciudad de Gaza, lo que les preocupa y les genera presión.

Además, contó que Trump ha hablado con muchos países árabes musulmanes a los que Hamás busca apoyo y ellos comparten la opinión que se debe aceptar el acuerdo, lo que les pone cierta presión.

Aunque es consciente de que el acuerdo no es perfecto para Hamás, les da ciertos logros:

Liberación de los rehenes

Construcción de la franja de Gaza

Inmunidad a los miembros de Hamás para continuar una vida pacífica

"Soy optimista, pero me mantengo escéptico porque también es un reto para Hamás aceptar el acuerdo", dijo.