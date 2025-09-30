El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es muy especial: Marcelo Rubens sobre ‘Aún estoy aquí’, película que narra la historia de su familia

Marcelo Rubens Paiva, autor de ‘Aún estoy aquí’ (Ainda Estou Aqui), pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de esta obra que narra la historia de su familia marcada por la dictadura militar: el secuestro y asesinato de su padre, el diputado Rubens Paiva, y la incansable lucha de su madre, Eunice Paiva.

“Es una película muy especial de un gran director, que se ha hecho con mucho cariño para hablar de un tiempo que nosotros siempre vamos a recordar”, dijo.

Marcelo apenas tenía 11 años cuando a su padre se lo llevaron y fue hasta los 13 años que aceptó que su padre ya no volvería.

“Fue un día que decidí que ya era huérfano. Yo creo que mi madre tenía una esperanza porque este fue uno de los primeros desaparecimientos políticos de América Latina”, detalló.

