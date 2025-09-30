El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es una oportunidad para corregir décadas de maltrato animal”: Peta sobre cierre de Miami Seaquarium

Gabriel Ochoa, quien es subdirector de Comunicaciones de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), conversó con Julio Sánchez Cristo para La W acerca del cierre temporal de Miami Seaquarium para convertirse en un acuario moderno sin mamíferos marinos.

Para Ochoa, este cierre “representa una oportunidad histórica única para corregir décadas de maltrato animal”, así como obliga a estar vigilantes sobre qué va a suceder con los animales que se encuentran allí hoy en día.

“No hay un plan aún, pero lo que PETA pretende y lo que toda la comunidad debería exigir es que esos animales sean enviados a santuarios costeros donde podrían ser vigilados y cuidados por expertos”, aseguró.

Sobre quién toma esta decisión, Ochoa aseguró que las cortes y la ciudad de Miami deben intervenir y presionar a The Dolphin Company para que envíe estos animales a santuarios costeros.

“La mayoría de las personas estamos de acuerdo en que tener un animal encerrado en un tanque de concreto no es lo mejor para ellos (…) el proyecto que se ha propuesto es muy diferente a un parque marino, creo que comprende restaurantes y atracciones muy diferentes”, aseguró, sobre el plan que busca que el parque no tenga a ningún mamífero marino encerrado.

