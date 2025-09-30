“No se habla de que se puedan vender los cuadros”: Pedro Estrada sobre testamento de Débora Arango

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, Pedro Miguel Estrada, quien es hijo de Cecilia Londoño –sobrina de Débora Arango– y representa el legado de la maestra, se pronunció sobre la polémica entre el Ministerio de Cultura y el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) por la solicitud de enajenación de la obra de Arango.

Mediante una resolución, MinCultura ordenó no autorizar la solicitud de enajenación presentada por el MAMM respecto a dos obras de la colección de Débora Arango: ‘Rojas Pinilla’ y ‘Madona del Silencio’, las cuales hacen parte de la colección donada por la artista al MAMM en 1986 y son de las 233 obras declaradas Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

Al respecto, Estrada confirmó que la voluntad de la artista quedó consignada en un testamento: “Todo está por escritura, están todos los documentos. Ella hizo su donación al Museo de Arte Moderno y había 43 cuadros que se pleitearon mucho rato porque Débora tenía deseo de que no salieran de su casa; se llegó a un arreglo y 12 de esos cuadros quedaron en manos de nosotros”.

Así, se calcula que fueron 235 cuadros los que quedaron en el MAMM: “No tengo certeza cuántos hay exactamente, pero lo puedo averiguar (…) tengo las escrituras de donación, está todo en un inventario”.

En ese sentido, Estrada aseguró que, en el documento firmado por la artista, “jamás se habla de que se puedan vender los cuadros”.

“Consideramos que esa colección es para exhibirla, su gran deseo era que sus obras fueran (mostradas) en el mundo entero, que la gente las conociera porque las consideraba como sus hijos. Eso era lo que ella quería”, sostuvo.

Además, advirtió que, si bien a la familia de Arango le preocupa la situación financiera del MAMM y que una de las decisiones para salvarse sea vender obras de Débora Arango, Estrada consideró que ella “fue una pintora supremamente importante que debería estar siendo conocida por el mundo entero y no estar pensando en vender obras”.

