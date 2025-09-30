El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Para dónde se van a llevar a los mamíferos que permanecen en Miami Seaquarium?

Tras el anuncio de que el Miami Seaquarium cesará sus operaciones a finales de 2025 para realizar algunos cambios, Nicolás Ibargüen, experto, pasó por los micrófonos de La W para dar detalles de esta decisión.

Uno de los cambios más importantes y aplaudidos por muchos es que el parque ahora será un acuario sin mamíferos marinos.

Ibargüen, en principio, fue enfático en decir que lo primero que hay que celebrar es el cierra de dicho establecimiento.

Sin embargo, dijo que tiene que haber un manejo muy responsable con los mamíferos que están allí.

“La horca que vivió más de 70 años y murió el año pasado, pese a las manifestaciones y protestas que se hicieron para que la sacaran, murió sola, encerrada en una piscina muy pequeña para su tamaño”, dijo.

Nicolás Ibargüen afirmó que existen diferentes santuarios donde se dedican a tratar animales que han estado en cautiverio y han sido maltratados por estas industrias, eso tiene un costo, pero el Gobierno tendrá que responsabilizarse.

“Generaron millones de dólares con eso pero ahora no quieren hacerse responsables por el bienestar de ellos”, dijo.

Aunque dijo ser consciente de que el traslado de este tipo de animales no es nada fácil, mencionó que hay varios proyectos que se están planteando.

“Devolverlos al océano es imposible, hay lugares que están más cercanos para sentir que están en su hábitat natural”, dijo.