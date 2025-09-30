El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Primera vez que pueblo palestino no quiere que Hamás acepte propuesta de paz: corresponsal W en Gaza

Huda Emad Hegazi, periodista y corresponsal de La W, se refirió a la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, el cual ya aceptó Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y se espera la decisión de Hamás.

La periodista afirmó que lo que buscan Trump y Netanyahu es desarmar el brazo armado de Hamás y desterrar a sus líderes de la Franja de Gaza. Además, aseguró que Israel no desea que la autoridad palestina gobierno ese territorio, sino lo que buscan es anexar esa tierra.

“No se ha dicho de manera clara si finalizaría la guerra o solo sería un acuerdo humanitario”, aseguró.

De esta manera, Huda aseguró que la sensación que tienen las personas en la Franja es que ese acuerdo, en caso de aceptarse, “no beneficia en nada a los gazatíes”, solo a Israel y EE.UU.

“Israel intenta mostrarle al mundo de que es un acuerdo de paz, pero eso es falso. Netanyahu está atacando a distintos países del mundo. Entonces, si se quiere la paz, deberían parar eso ataques”, dijo.

¿Hamás aceptará la propuesta de paz de Trump?

“No creo que Hamás acepte el acuerdo y es la primera vez que el pueblo palestino no quiere que acepten. Luego de ver los detalles, los gazatíes lo consideran un cachondeo, solamente beneficia a Israel”, reafirmó.

Finalmente, expresó que los palestinos no le creen a ese acuerdo de paz para Gaza, puesto que, además de solo beneficiar a una de las partes, según expresan, Israel buscaría hacer colonias en la Franja.

Escuche aquí el informe completo de Huda Emad Hegazi desde la Franja de Gaza: