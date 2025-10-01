Al Oído revela favoritos de Petro en consulta: no son congresistas, son influenciadores “arriba no abajo, aguante y el nichito”

Al oído de un tablero político que parece ruleta: se mueven las fichas, cambian las apuestas y cada giro deja más preguntas que certezas.

Arranquemos con una cena que dio de qué hablar: en la casa de un senador del Centro Democrático se reunieron más de quince congresistas de distintas orillas. El invitado especial: Tomás Uribe.

La mesa servida, las copas alzadas y un pedido directo: que se lanzara a la Presidencia. Pero Tomás, con la misma serenidad de su apellido, fue claro: agradeció el respaldo, dijo que le honra que piensen en él, pero sentenció que no será candidato. Por ahora, ese “Uribe” en la baraja presidencial se queda guardado.

La movida en el Centro Democrático tampoco se detiene. La decisión de abrir la lista a la Cámara cambió los cálculos: muchos concejales que iban a dar el salto al Congreso se frenaron en seco. El único que no se bajó es Daniel Briceño, quien además está moviendo las piezas para armar la lista. Y ojo a los nombres que empiezan a coquetear con el proyecto: Nicolás de Francisco, “el hombre de la X”; Cristina Plazas; y hasta el periodista Hassan Nassar. Detrás de todo, la instrucción de Uribe es clara: caras nuevas, oposición seria e inteligente, y gente que quiera transformar país.

En paralelo, otro que no se rinde es Juan Carlos Pinzón. Lo han visto muy cercano a los pasillos de Cambio Radical, buscando apoyos, midiendo tiempos. Y la pregunta que flota en los corrillos políticos es inevitable: ¿Será Pinzón el nuevo candidato de Vargas Lleras o será que Vargas ya salió de la ecuación?

Y hablando de Cambio Radical y el Centro Democrático, se avecina su cumbre conjunta. Allí, más allá de fotos y discursos, el punto clave será otro: garantías electorales. Porque los ataques contra la oposición aumentan.

La senadora Paloma Valencia se ha convertido en blanco de críticas y señalamientos por parte del presidente y su gabinete. Dicen desde los partidos de oposición, que hay un patrón: ataques que nacen en el Gobierno, se replican en ministros y terminan amplificados por influenciadores pagos con los impuestos de los colombianos. Por eso en la cumbre en Cartagena el punto definitivo será la reunión con el Procurador y Contralor para hablar de ¿cómo se van a proteger los derechos de la oposición en esta campaña? Y si realmente hay garantías democráticas para participar.

Y como si fuera poco, no solo están rotos al interior del gabinete la división por las listas al congreso no para, pero la política también compite en creatividad. Mientras el presidente Petro mantiene su corazón pegado a Quintero, en las listas empiezan a perfilarse los nombres que, según sus propios cercanos, tienen favoritismo directo del mandatario.

No son congresistas tradicionales, sino voces de redes y activismo digital: Lalis, que el presidente mencionó como defensora fiel de su proyecto de quien dijo en una reunión que ha sido atacada por defender su causa y perseguida por lo que pidió apoyo para ella; el youTuber Wally Opina, que convirtió la burla de ‘Nichito’ luego de una pelea con un reconocido periodista a su bandera de campaña y prometió mostrar qué tan grande es el Nichito; y la activista conocida como Amaranta Hank, que su verdadero nombre es Alejandra Omaña, llegó con un slogan imposible de ignorar y muy cierto: “Nos gusta arriba, no abajo”.

El sonajero no para, y aquí lo contamos, como siempre, al oído.