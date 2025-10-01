Alias ‘Castor’ pide traslado de Cómbita a otro centro de reclusión para iniciar acciones de paz

En diálogo con La W, el delegado del Gobierno en las conversaciones con las bandas criminales de Barranquilla, ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, se refirió a los acercamientos hacia un espacio sociojurídico que busca el desarme de estas estructuras armadas.

Pineda mencionó una posible tregua entre ambas organizaciones: “No hay una ley como la que está en estudio en el Congreso (…) en los diálogos exploratorios, Los Costeños han hecho unas peticiones, entre ellas su traslado de Cómbita a otro centro de reclusión en el país, donde se les permita tener más control para realizar acciones que puedan contribuir a la paz en Barranquilla y el Atlántico”.

Asimismo, destacó los avances en materia de reducción de la criminalidad: “Septiembre fue el mes menos violento”.

Sin embargo, advirtió que aún no se ha definido una prórroga del cese de actividades delictivas: “Esperamos poder definir esos temas durante esta semana”.

Por último, el delegado del Gobierno en estos espacios de diálogo explicó que en esta nueva fase del proceso de paz se planteará “la no instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos”. Además, también se busca que las organizaciones aporten información sobre el funcionamiento de sus estructuras y su modus operandi.