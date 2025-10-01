Apoyar a estos jóvenes les cambia la vida: presidenta del Grupo Aval sobre campaña Vamos Pa’Lante
La presidenta del Grupo Aval explicó al detalle cómo todas las personas pueden donar para la campaña Vamos Pa’Lante y ayudar a la transformación del país.
María Lorena Gutiérrez e imagen de referencia de estudiante. Fotos: (Colprensa - Álvaro Tavera) / Getty Images
María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, dialogó con La W para hablar del apoyo que le darán a la iniciativa de Vamos Pa’Lante, que busca darles una ayuda a los jóvenes colombianos para continúen sus estudios universitarios.
“Tengo cercanía y me llega al corazón la experiencia de los jóvenes cuando ven estas oportunidades”, expresó.
Asimismo, mencionó que esta es una oportunidad para que los oyentes de La W y quienes quieran colaborar ayuden a acabar con una crisis que hay en Colombia: “hay 2.5 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian y, en muchas ocasiones, se meten en temas ilegales”.
“Apoyar a estos jóvenes ayuda al desarrollo del país y les cambia la vida”, agregó.
¿Cómo donar a Vamos Pa’Lante a través del Grupo Aval?
- A través de la página a través de PSE o tarjetas crédito y débito.
- De manera física en Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Banco de Occidente y Banco Popular.
- Se puede hacer una transferencia: 506049352 del Banco de Bogotá.
- Cajeros de la Red Aval: se verá en la pantalla la invitación para donar.
- Por la billetera Dale.
Tenga en cuenta que, desde cualquier entidad financiera y billetera que existe en el país (Nequi, Daviplata), se puede donar a partir de los $1.000. Cabe resaltar que estas transferencias no tienen ningún costo adicional.
Otras maneras de donar a Vamos Pa’lante 2025
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
- A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
- A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
- Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
- Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
- Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente
- Cajeros Automáticos Red Aval
- Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
- Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
- Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
- Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
- Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.