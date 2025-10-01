María Lorena Gutiérrez e imagen de referencia de estudiante. Fotos: (Colprensa - Álvaro Tavera) / Getty Images

Apoyar a estos jóvenes les cambia la vida: presidenta del Grupo Aval sobre campaña Vamos Pa’Lante

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, dialogó con La W para hablar del apoyo que le darán a la iniciativa de Vamos Pa’Lante, que busca darles una ayuda a los jóvenes colombianos para continúen sus estudios universitarios.

“Tengo cercanía y me llega al corazón la experiencia de los jóvenes cuando ven estas oportunidades”, expresó.

Asimismo, mencionó que esta es una oportunidad para que los oyentes de La W y quienes quieran colaborar ayuden a acabar con una crisis que hay en Colombia: “hay 2.5 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian y, en muchas ocasiones, se meten en temas ilegales”.

“Apoyar a estos jóvenes ayuda al desarrollo del país y les cambia la vida”, agregó.

¿Cómo donar a Vamos Pa’Lante a través del Grupo Aval?

A través de la página a través de PSE o tarjetas crédito y débito.

De manera física en Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Banco de Occidente y Banco Popular.

Se puede hacer una transferencia: 506049352 del Banco de Bogotá.

Cajeros de la Red Aval: se verá en la pantalla la invitación para donar.

Por la billetera Dale.

Tenga en cuenta que, desde cualquier entidad financiera y billetera que existe en el país (Nequi, Daviplata), se puede donar a partir de los $1.000. Cabe resaltar que estas transferencias no tienen ningún costo adicional.

Otras maneras de donar a Vamos Pa’lante 2025