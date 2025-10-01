Barcelona vs. PSG 🔴EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Champions League

Nuno Mendes y Raphinha durante un Barcelona vs. PSG en abril de 2024. FOTO: Clive Brunskill/Getty Images / Clive Brunskill

Este miércoles, 1 de octubre, el FC Barcelona recibe al París Saint-Germain por el encuentro correspondiente a la fecha número dos de la fase de Liga de la Champions League.

El club catalán buscará sumar su segundo triunfo en la competición continental tras ganar al Newcastle en su debut.

El PSG buscará continuar con su positiva racha de visitante ante el club español, dado que lo ha derrotado en dos de sus últimas tres visitas a la ciudad condal.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: