¿Cuáles son las consecuencias de cancelar la línea de crédito flexible con el FMI? Análisis

El Gobierno colombiano anunció que cancelará la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que el país utilizó durante la pandemia, que es una especie de “seguro” que se usa cuando ocurre un evento extraordinario.

El exdirector del DNP, Jorge Iván González, afirmó en La W que esta decisión “no tiene muchas implicaciones” pues el país durante estos años ha aumentado las reservas.

“Lo que el Gobierno está diciendo es, muchas gracias, ese crédito flexible nos da un soporte, pero en este momento la situación de liquidez del país es bastante buena. Entonces, no lo necesitamos. Pero bueno, yo creo que no tiene consecuencias especiales sobre la situación fiscal y financiera del país”, sentenció.

No obstante, el economista afirmó que es mucho mejor decir que en caso de emergencia yo puedo recurrir rápidamente a estos recursos.

“Ahora, eso también se puede interpretar como una situación de poca confianza a nivel internacional”, aseveró.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseveró que “si bien esta decisión no tiene efectos prácticos inmediatos porque el mercado ya la había anticipado, constituye un nuevo campanazo de alerta sobre la fragilidad de las finanzas públicas y la necesidad urgente de poner en marcha un plan serio y creíble de ajuste fiscal”.

En este mismo sentido, José Ignacio López, director de Anif, afirmó que “el Gobierno dice que no necesita crédito del FMI, y es cierto. Lo que sí necesita es mayor austeridad fiscal. El problema es que al perder la Línea de Crédito Flexible el país queda más expuesto: es un riesgo para los próximos gobiernos. En una eventual crisis, no tener acceso a esa línea puede salir caro”.

Escuche la entrevista completa en La W:

