Cuba Gooding Jr. tendría planes de filmar una película en Colombia; esto dijo

Cuba Gooding Jr., actor estadounidense, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su participación de honor en Smartfilms 2025.

“Me invitaron al Festival SmartFilms, estuve presente para entregar los premios”, dijo, detallando que “es iluminador el talento que se ve en este país, es impresionante”.

¿Hay planes de filmar una película en Colombia?

Cuba Gooding Jr aseguró que tiene planes de hacer una película en Colombia.

“Hay una propuesta para hacer una película en Colombia, lo buenos es que ya no hay que ir a Hollywood para contar una historia, las plataformas (Netflix, HBO, Prime) tienen realizadores de películas en todo el mundo”, dijo.

Siendo así, detalló que la idea es contar la historia de un general que ayudó a muchas personas. “Queremos llevar esa voz colombiana a todo el mundo con proyectos como este”.

¿El cine acabará por las plataformas de streaming?

“Es interesante, porque tanto las plataformas como el cine actúan de otra forma, hay gente que sigue prefiriendo la experiencia de ir a cine. Son experiencias que se pueden hacer simultáneamente”, detalló.