Daniel Samper Ospina donará a la campaña Pa’Lante todo lo recaudado con sus funciones de Petroverso
Daniel Samper fue enfático en aclarar que el 100% de lo recaudado con sus funciones será donado a Vamos Pa’Lante 2025.
06:03
Daniel Samper, periodista. Foto: W Radio
Daniel Samper Ospina, periodista, conversó con La W sobre la campaña Pa’Lante 2025, en la que apoyará con su show del Petroverso.
Según comentó, tiene una donación de 85 millones de pesos, los cuales ha recaudado con sus funciones desde enero.
Sin embargo, aclaró que aún faltan las funciones de octubre, noviembre y diciembre que dejarán un recaudo del 100% para la campaña.
Escuche la entrevista completa aquí:
Es de destacar que Vamos Pa’Lante 2025 es posible gracias a varios aliados:
- Universidad autónoma
- Universidad Tecnológica de Bolívar
- Icesi
- Eafit
- Universidad de los Andes
- Tiendas Olímpica
- Ísimo
- Grupo Aval
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.