Defensa de ‘Pipe Tuluá’ pedirá que se le incluya formalmente gestor de paz

En conversación con La W, Cristian Morelli, abogado de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, confirmó que buscarán que se incluya formalmente al líder de la banda La Inmaculada como gestor de paz.

“La intención de mi representado no es que el proceso de paz sea un mecanismo para inhibir la justicia (…). Más allá de eso (la extradición). Si se está contribuyendo al cese de la violencia en Colombia, él debe estar en nuestro país. No podría contribuir y materializar ese desarme masivo y desmonte de estructuras criminales a nivel macro si está en otro país”, afirmó.

Señaló también que requerirán que “se incluya formalmente” a ‘Pipe Tuluá’ en un decreto como gestor o vocero de paz “para que pueda estar en Colombia y pueda cumplir con esos actos positivos de paz”.

¿Obstáculos en el traslado de ‘Pipe Tuluá’ a La Picota?

El abogado mencionó que se han registrado trabas e impedimentos para que ‘Pipe Tuluá’ sea trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, como lo ordenó un juez de la República mediante un fallo de tutela.

“Esas trabas e impedimentos venían siendo liderados por personal del Inpec. Debemos recordar que mi representado, desde que se dio el anuncio de Paz Total, fue uno de los primeros en levantar la mano”, señaló.

Escuche la entrevista completa aquí: