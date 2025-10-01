El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es un falso positivo”: hermana de capturada en México por presunta vinculación al crimen de B-King

Ingrith Eliana Zapata Villa, hermana de Yuli Catherine Felicidad Zapata Villa, una de las colombianas capturadas en México por su presunta vinculación al crimen de B-King y DJ Regio Clown, conversó con La W y entregó detalles del estado de su familiar.

Aclaró que ni su hermana, Yuli Catherine Felicidad Zapata, ni ningún otro miembro de su familia tienen algún tipo de vínculo con los artistas colombianos que fueron asesinados en México.

Asimismo, sostuvo que su hermana es una mujer ama de casa porque su condición de salud no le permite trabajar.

¿Por qué capturaron a Yuli Catherine Felicidad Zapata en México?

Para Ingrith, este proceder puede ser un “falso positivo” judicial en caso de que en México se estuviera buscando una historia de colombianos para tapar a los verdaderos responsables del doble asesinato.

“No tenemos nada que ver con ellos. Mi hermana iba para su casa, pasó en la hora equivocada en el momento equivocado”, señaló.

¿Qué saben Yuli Catherine Felicidad Zapata tras su captura?

Contó que hasta el 30 de septiembre, su hermana se pudo contactar con el abogado, a quien le dijo que estaban en Toluca.

“Nos dijo que hoy (1 de octubre) tiene la audiencia, pero no sabemos de qué cargos las van a imputar. Todo es una mentira”, reiteró.

Finalmente, mencionó que se comunicaron con el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, quien les confirmó que estarían presente en la audiencia de su hermana para saber por qué la detuvieron.