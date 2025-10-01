Estos son los cierres viales por la implosión de los puentes vehiculares en Puente Aranda, Bogotá
Los cierres viales serán a partir de las 11:30 de la noche del 11 de octubre, hasta las 04:00 de la mañana del martes, 14 de octubre.
Bogotá
Para facilitar las obras de construcción de adecuación del sistema TransMilenio de la troncal Calle 13, la Secretaría de Movilidad de Bogotá autorizó varios cierres viales a partir de las 11:30 de la noche del 11 de octubre hasta las 04:00 de la mañana del martes, 14 de octubre, para llevar a cabo la implosión de los puentes vehiculares ubicados en la intersección Puente Aranda.
Estos son los cierres:
- Cierre total de la calzada sur, sentido occidente – oriente de la Av. de las Américas por Carrera 56.
- Cierre total de la calzada rápida sur, sentido occidente – oriente de la Av. Calle 13 por Carrera 65.
- Cierre total de la calzada lenta sur, sentido occidente – oriente de la Av. Calle 13 por Carrera 56.
- Cierre total de la calzada lenta norte, sentido oriente - occidente de la Av. de las Américas por Carrera 36.
- Cierre total de la calzada lenta norte, sentido oriente - occidente de la Av. de las Américas por Transversal 39.
- Cierre total de la calzada rápida norte, sentido oriente - occidente de la Av. de las Américas por Av. Carrera 40.
- Cierre total de la calzada norte, sentido oriente - occidente de la Av. Calle 13 por Carrera 43.
- Cierre total de la calzada norte, sentido oriente - occidente de la Av. Calle 6 por Carrera 47.
- Cierre total de la calzada oriental, sentido sur - norte de la Av. Carrera 50 por Transversal 49.
- Cierre total de la calzada occidental, sentido norte - sur de la Av. Carrera 50 por Av. Calle 22.
Sumado a esto, durante ese mismo rango de fechas y horarios se va a restringir el paso de peatones y ciclistas en un radio de 150 metros alrededor de los puentes vehiculares.
El puente peatonal de Distrito Graffiti se cerrará por seguridad entre las 11:30 a.m. del día sábado 11 de octubre a las 01:00 p.m. del domingo 12 de octubre de 2025, los peatones deberán utilizar el puente peatonal de la Av. de las Américas con Carrera 61.