“Habrá permiso”: directora de Ocesa sobre concierto de Guns N’ Roses en Bogotá
15:56
Slash y Axl Rose, de Guns N' Roses. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Power Trip)
Luz Ángela Castro, directora general de Ocesa, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para dar detalles sobre el permiso, que aún no existe, para que se realice el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá. Además, explicó por qué no se pudo presentar el artista Kendrick Lamar.
Escuche la entrevista completa aquí:
