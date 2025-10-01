El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nada de lo que pase en el barco va a ser peor que lo que pasa en Gaza: mexicano en Flotilla Global Sumud

Carlos Pérez Osorio, documentalista mexicano que va rumbo a Gaza con la Global Sumud Flotilla, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de esta misión humanitaria.

Según contó, se encuentran a 90 millas náuticas de Gaza, marca que supera la última intercepción de una de las naves.

“Estamos a otra línea que son las 50 millas náuticas, estamos desprotegidos, pero ahí seguimos”, dijo.

La Flotilla Global Sumud, anunció, en horas de la mañana de este 1 de octubre, la presencia de un buque militar israelí.

“Nos comentan que fue muy intimidantes, son tácticas de intimidación, y nos cuentan que vieron también un submarino”, detalló, agregando que entre más avancen hay más riesgo y se vuelve casi inevitable la intercepción de la flotilla, lo que define como “algo muy desalentador”.

Aunque son conscientes de los riesgos que están corriendo, aseguró que no tienen miedo, pues desde el primer momento se subieron con el propósito de llegar a ayudar.

“Somos una flotilla de gente civil, de gente no violenta, que traemos comida, somos un montón de hippies”, dijo.

Y agregó: “No tenemos miedo, nada de lo que pueda pasar en este barco va a ser peor que lo que la he gente ha pasado en Gaza”.

