El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No nos pueden dejar colgados: gobernador de Nariño al Gobierno por proceso de paz con grupos armados

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, habló con La W acerca del proceso que adelantan en el territorio con los grupos armados Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Esto luego de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, asegurara que el ministro Armando Benedetti no le está colaborando para que el Congreso apruebe la Paz Total.

“La expresión territorial de la paz que estamos haciendo en Nariño con Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano con resultado claros en desescalamiento del conflicto”, sostuvo.

Dio como ejemplo a Tumaco, municipio al que consideraba como el más violento del país, pero actualmente tiene el índice de asesinatos por debajo del promedio nacional.

“No nos pueden dejar colgados de la brocha. En el Congreso, en la Comisión Primera, ojalá podamos mostrar los resultados de Nariño”, dijo.

Para sostener estos procesos de paz que ya están adelantados y que, según comentó, van bien encaminados, requiere de garantías jurídicas para que “los combatientes hagan tránsito hacia la vida regular”.

“Sería irresponsable que no se tengan en cuenta las realidades que están pasando acá. Estamos dispuestos a ir al Congreso a conversar. La paz no puede tener una ideología”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a los ministros Montealegre y Benedetti para que se pueda conversar de una manera sensata.

Escuche la entrevista completa aquí: