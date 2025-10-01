Sacyr se sumó a Vamos Pa’Lante con donación de $60 millones: “Tenemos que pensar en las personas”
Vamos Pa’Lante busca brindarles oportunidades a decenas de jóvenes colombianos para que puedan continuar sus estudios en universidades del país.
Sacyr se sumó a Vamos Pa’Lante con una donación de 60 millones de pesos
03:58
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia y logo de Sacyr. Fotos: Getty Images / X @SomosSacyr
Carlos Rosado, director de relaciones públicas de Sacyr, conversó con La W en el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante 2025, la cual pretende ayudar a los jóvenes estudiantes colombianos para que continúen con sus carreras universitarias en diferentes instituciones de educación superior de Colombia.
- Vea aquí: Apoyar a estos jóvenes les cambia la vida: presidenta del Grupo Aval sobre campaña Vamos Pa’Lante
Desde Sacyr aportaron 60 millones de pesos a Vamos Pa’Lante, siendo una de las empresas que apoya esta causa desde hace varios años.
“Hemos donado en varias ocasiones y estamos conformes con la tarea que se está haciendo con los aliados”, afirmó.
Y es que, como lo comentó Rosado, Sacyr tiene un propósito claro: humanizar la infraestructura. “Tenemos que pensar en las personas y eso hacemos a través de nuestra fundación”.
“Es importante toda la promoción que se hace alrededor de Vamos Pa’Lante. Seguiremos apoyando, a través de nuestra fundación, proyectos educativos en el país”, indicó.
Reviva la entrevista completa aquí:
Sacyr se sumó a Vamos Pa’Lante con una donación de 60 millones de pesos
03:58
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Otras maneras de donar a Vamos Pa’lante 2025
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
- A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
- A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
- Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
- Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
- Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente
- Cajeros Automáticos Red Aval
- Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
- Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
- Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
- Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
- Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.