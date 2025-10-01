Sacyr se sumó a Vamos Pa’Lante con donación de $60 millones: “Tenemos que pensar en las personas”

Imagen de referencia y logo de Sacyr. Fotos: Getty Images / X @SomosSacyr

Sacyr se sumó a Vamos Pa’Lante con una donación de 60 millones de pesos

Carlos Rosado, director de relaciones públicas de Sacyr, conversó con La W en el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante 2025, la cual pretende ayudar a los jóvenes estudiantes colombianos para que continúen con sus carreras universitarias en diferentes instituciones de educación superior de Colombia.

Desde Sacyr aportaron 60 millones de pesos a Vamos Pa’Lante, siendo una de las empresas que apoya esta causa desde hace varios años.

“Hemos donado en varias ocasiones y estamos conformes con la tarea que se está haciendo con los aliados”, afirmó.

Y es que, como lo comentó Rosado, Sacyr tiene un propósito claro: humanizar la infraestructura. “Tenemos que pensar en las personas y eso hacemos a través de nuestra fundación”.

“Es importante toda la promoción que se hace alrededor de Vamos Pa’Lante. Seguiremos apoyando, a través de nuestra fundación, proyectos educativos en el país”, indicó.

Reviva la entrevista completa aquí:

