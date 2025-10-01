Actualidad

“Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro también aseguró que, de ser cierta la detención de dos colombianas que hacen parte de la Global Sumud Flotilla, “hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu”.

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE.

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE.

El presidente Gustavo Petro anunció que toda la delegación diplomática de Israel sale de Colombia.

Además, el mandatario aseguró que, si es cierta la detención de dos colombianas que hacen parte de la Global Sumud Flotilla, “hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu”.

Por otro lado, el presidente Petro aseguró que “el batallón Guardia Presidencial, de acuerdo con su función, ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño”.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad