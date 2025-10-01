“Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro anunció que toda la delegación diplomática de Israel sale de Colombia.

Además, el mandatario aseguró que, si es cierta la detención de dos colombianas que hacen parte de la Global Sumud Flotilla, “hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu”.

Por otro lado, el presidente Petro aseguró que “el batallón Guardia Presidencial, de acuerdo con su función, ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño”.

Noticia en desarrollo...

