Trabas para traslado de ‘Pipe Tuluá’ a La Picota “vendrían de personal del Inpec”, dice su abogado
Uniformado del INPEC (Colprensa)
Cristian Morelli, abogado de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el incumplimiento del fallo de tutela que ordenaba el traslado de su defendido hacia la cárcel La Picota de Bogotá.
W Radio conoció que el juez segundo promiscuo del circuito de Villanueva solicitó a las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que informen sobre quién debía cumplir con el fallo.
Ante esto, la defensa denunció que se han registrado trabas e impedimentos para que ‘Pipe Tuluá’ sea trasladado a la cárcel La Picota.
“Esas trabas e impedimentos vendrían siendo liderados por personal del Inpec. Debemos recordar que mi representado, desde que se dio el anuncio de Paz Total, fue uno de los primeros en levantar la mano”, señaló.
De esta manera, reiteró que ‘Pipe Tuluá’ ha tenido, desde que se dio a la Paz Total, voluntad de paz manifiesta. Por eso, señaló que uno de los componentes de esa política del Gobierno Petro es la de la verdad, que se revelen hechos de la violencia en Colombia.
“La intención de mi representado no es que el proceso de paz sea un mecanismo para inhibir la justicia (…). Más allá de eso (la extradición). Si se está contribuyendo al cese de la violencia en Colombia, él debe estar en nuestro país. No podría contribuir y materializar ese desarme masivo y desmonte de estructuras criminales a nivel macro si está en otro país”, afirmó.
Escuche la entrevista completa aquí:
