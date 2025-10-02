El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A lo mejor seré la única mujer por Frente Amplio: Angélica Monsalve sobre precandidatura presidencial

La exfiscal y ahora precandidata a la Presidencia de la República, Angélica Monsalve, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, en donde explicó por qué decidió lanzarse a la carrera electoral para 2026.

“No vi causa en ningún candidato. Vi que los candidatos están arrastrando al país a lo mismo. El país tiene que terminar con los caudillismos, debe haber una voz que rompa el círculo vicioso en el que no progresamos. Llevamos años y años con los mismos políticos, necesitamos oxigenarnos”, afirmó.

¿Por qué irse por la coalición Unitarios?

Monsalve señaló que fue Unitarios el movimiento que le dio la oportunidad política de lanzarse a la Presidencia. “Comparto alguna ideología social, de derecho y justicia, donde la preponderancia sea general sobre el interés particular”.

“Unitarios es la reunión de cuatro partidos políticos y 20 movimientos sociales y muchos de esos me prestaron el apoyo. Yo comulgo mucho con un partido en especial, el PCC. Estoy en diálogos y de frente con acuerdos para la consulta del Frente Amplio”, señaló.

Asimismo, comentó que los precandidatos de Unitarios son Clara López, Jaime Araujo Rentería y ella. “Al final muchos se tendrán que bajar de la silla y no seré yo”.

¿Por qué descarta que en Frente Amplio quede Clara López?

“Lo descarto por algunos rumores que dicen que, a lo mejor, Clara López está muy cercana a Roy Barreras”, dijo.

¿Afronta procesos judiciales que afecten su precandidatura presidencial?

Aclaró que, al momento, no tienen ninguna situación judicial: “La única que tenía la anuló el Tribunal Superior de Bogotá, aduciendo que no hay culpa en mí”.

“Todo el país sabe que eso fue producto de mi ejercicio como fiscal, llevando a juicio a poderosos del país. Todos los fiscales lo saben, pero ninguno se atreve a pararse con firmeza ante el sistema”, sostuvo.

