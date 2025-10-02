El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | Se dispara venta de disfraces en San Victorino: el de Petro y los Brayan, los más vendidos

Los disfraces de Halloween son un éxito, pero los de la política colombiana baten récords: Petro, Sarabia, Bolívar, Quintero, Alcocer y hasta los Brayan ya tienen su versión de temporada.

Arrancó octubre y al oído conoció que los disfraces perfectos ya se están agotando.

El disfraz de Gustavo Petro es sensación: trae en combo la visa cancelada, las ausencias de agenda, las cortinas de humo de cada semana y los comentarios incómodos sobre mujeres. Es ideal para quien quiera desaparecer en la crisis… y aparecer solo para echarle la culpa a otro.

El disfraz de Armando Benedetti, para que hagas un tigre de ti, pero ojo no es para que al final solo terminen dejando rayones y escándalos.

Este me encanta, disfraz Juliana Guerrero: con ese avanzas en la vida pública sin necesidad de títulos ni estudios. Incluso te permite viajar en el tiempo, porque logra estudiar en años que todavía no han llegado.

El disfraz ¡levántate! No es un despertador es el inigualable Pastor Saade, con su sello inconfundible: trae un “¡Colombia levántate!” incluido… Bueno, aunque resulta que el único que terminó levantado fue él.

Y no podía faltar el disfraz de Roy Barreras: viene con capa reversible, antifaz intercambiable y manual para acomodarse en cualquier lugar. Es el disfraz camaleónico por excelencia: hoy en la izquierda, mañana en la derecha, pasado mañana en el centro… y siempre cayendo de pie como buen lagarto.

El disfraz de los románticos es el de Gustavo Bolívar, incluye un libreto para declarar amores en público… y desilusiones en privado. Presidente yo lo amo ya supera el de yo amo a Paquito gallego.

Nos dicen que está en auge el de Daniel Quintero, útil para brincar de una orilla a otra sin despeinarse, causar molestia, pero al final ganar.

Momento nos llega disfraz de Verónica Alcocer, viene con kit de carnaval: bailes, lentejuelas y comparsas. Después trae la melodía de “y se marchó…”, porque terminó más lejos de lo que parecía.

El disfraz de Marelbis Meza, hecho a la medida para sobrevivir en los sótanos del poder sin que nadie te saque a la luz.

El de Montealegre, para quienes necesitan blindaje extra frente a un ambiente laboral que arde.

Y uno de los más vendidos: el disfraz de Laura Sarabia, que no es de hormiguita como quería el presidente, el disfraz Sarabia viene con pase doble. Un disfraz que recuerda que tu tiempo, aunque creas que acabó puede reiniciarse.

Por supuesto Disfraz de los Brayan: muy cotizado, lo combinan con slogan del pollo más querido, nadie lo hace como los Brayan lo hacen, para recordarle al presidente que los que andan con una y con otra… no son precisamente ellos.

Así que atentos: este Halloween, Apúrense, corran, no se queden sin el suyo… que estos disfraces vuelan más rápido que contrato en campaña. Y lo mejor: aquí sí hay tallas para todos.