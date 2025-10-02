Cada congresista decide su ponencia: N. Hurtado por supuesto acuerdo con Dilian para reforma a salud
La senadora Norma Hurtado, del Partido de La U, respondió en La W al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. También hablo sobre el tema el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, quien estuvo en los diálogos con los partidos tradicionales.
Cada congresista decide su ponencia: N. Hurtado por supuesto acuerdo con Dilian para reforma a salud
14:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Norma Hurtado y Dilian Francisca Toro. Fotos: Prensa Senado / (Colprensa - John Paz)
Los congresistas Norma Hurtado y Agmeth Escaf debatieron en los micrófonos de La W sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la gobernador del Valle, Dilian Francisca Toro, está incumpliendo acuerdos relacionados con el proyecto de ley de la reforma a la salud.
Escuche el debate completo aquí:
Cada congresista decide su ponencia: N. Hurtado por supuesto acuerdo con Dilian para reforma a salud
14:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles