Cada congresista decide su ponencia: N. Hurtado por supuesto acuerdo con Dilian para reforma a salud

Los congresistas Norma Hurtado y Agmeth Escaf debatieron en los micrófonos de La W sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la gobernador del Valle, Dilian Francisca Toro, está incumpliendo acuerdos relacionados con el proyecto de ley de la reforma a la salud.

