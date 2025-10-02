La W RadioLa W Radio

Cada congresista decide su ponencia: N. Hurtado por supuesto acuerdo con Dilian para reforma a salud

La senadora Norma Hurtado, del Partido de La U, respondió en La W al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. También hablo sobre el tema el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, quien estuvo en los diálogos con los partidos tradicionales.

Norma Hurtado y Dilian Francisca Toro. Fotos: Prensa Senado / (Colprensa - John Paz)

Los congresistas Norma Hurtado y Agmeth Escaf debatieron en los micrófonos de La W sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la gobernador del Valle, Dilian Francisca Toro, está incumpliendo acuerdos relacionados con el proyecto de ley de la reforma a la salud.

Escuche el debate completo aquí:

