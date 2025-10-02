Bayron Sánchez Salazar (i), conocido como B King, y su coequipero Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown. Foto: EFE / Bkingoficial / Regioclownn

Caso B-King y Regio Clown: Colombianos en México fueron capturados por extorsión, no por homicidio

Julio Sánchez Cristo, director de La W, conoció la razón por la que cuatro colombianos fueron capturados en México el pasado 30 de septiembre en medio de la investigación por el asesinato del cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King y del artista Jorge Luis Herrera Lemos (DJ Regio Crown).

Según Sánchez Cristo, en la audiencia de legalización de captura de estas cuatro personas se conoció que su detención se produjo por el delito de extorsión y no por homicidio, como se reveló en un principio.

“Están violando el debido proceso, con el agravante de que ese delito que les quieren endilgar da 40 años de cárcel. Para mantenerlos presos, han tenido que cambiarle la causa penal y soltarlos a la casa 24 horas (…) y volverlos a capturar”, contó el director de este medio.

Cabe recordar que estas cuatro personas, de nacionalidad colombiana, estuvieron desaparecidas en México hasta que sus familias conocieron que habían sido capturados por autoridades de este país.

Estas personas fueron identificadas como Yuli Catherine Felicidad Zapata Villa, Yónier Alexánder Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón.

Sin embargo, en diálogo con La W el pasado 1 de octubre, Ingrith Eliana Zapata Villa, hermana de Zapata Villa, aclaró que ni su hermana ni ningún otro miembro de su familia tienen algún tipo de vínculo con los artistas colombianos asesinados en México.

Asimismo, sostuvo que su hermana es una mujer ama de casa porque su condición de salud no le permite trabajar.

Para la mujer, este proceder puede ser un “falso positivo” judicial en caso de que en México se estuviera buscando una historia de colombianos para tapar a los verdaderos responsables del doble asesinato.

“No tenemos nada que ver con ellos. Mi hermana iba para su casa, pasó en la hora equivocada en el momento equivocado”, señaló.

Además, reveló que fue hasta el 30 de septiembre que su hermana se pudo contactar con el abogado, a quien le dijo que estaban en Toluca: “Nos dijo que hoy (1 de octubre) tiene la audiencia, pero no sabemos de qué cargos las van a imputar. Todo es una mentira”.

Finalmente, mencionó que se comunicaron con el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, quien les confirmó que estarían presente en la audiencia de su hermana para saber por qué la detuvieron.

