Cumbre en La Picota: Hay preacuerdo para cesar actividades ilícitas y desarmar ‘Costeños’ y ‘Pepes’

Cumbre en La Picota: Hay acuerdo para cesar actividades ilícitas y desarmar ‘Costeños’ y ‘Pepes’

Como lo adelantó La W, este miércoles, 1 de octubre, se realizó una reunión entre alias ‘Castor’ y alias ‘Digno’ en la cárcel La Picota para buscar la paz entre los grupos criminales ‘Pepes’ y ‘Costeños’.

Ahora, este jueves, 2 de octubre, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, informó que la reunión se llevó a cabo y arrojó resultados. Se llegó a un acuerdo para cesar actividades ilícitas y desarmar esas estructuras criminales.

En dicha cumbre se llegaron a varios compromisos para avanzar en la paz:

Desarme progresivo de las organizaciones

Prohibición de menore de edad en organizaciones delincuenciales

Transformación de economías ilícitas hacia actividades lícitas y sostenibles

Implementación de proyectos de resocialización en centros penitenciarios

Este proceso par pacificar las cárceles del país es observado por entidades del Estado y organizaciones de derechos humanos.