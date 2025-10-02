La W RadioLa W Radio

Cumbre en La Picota: Hay preacuerdo para cesar actividades ilícitas y desarmar ‘Costeños’ y ‘Pepes’

Este proceso de paz entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’ busca pacificar las cárceles del país.

Cárcel La Picota de Bogotá. (Colprensa - John Paz).

Como lo adelantó La W, este miércoles, 1 de octubre, se realizó una reunión entre alias ‘Castor’ y alias ‘Digno’ en la cárcel La Picota para buscar la paz entre los grupos criminales ‘Pepes’ y ‘Costeños’.

Ahora, este jueves, 2 de octubre, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, informó que la reunión se llevó a cabo y arrojó resultados. Se llegó a un acuerdo para cesar actividades ilícitas y desarmar esas estructuras criminales.

En dicha cumbre se llegaron a varios compromisos para avanzar en la paz:

  • Desarme progresivo de las organizaciones
  • Prohibición de menore de edad en organizaciones delincuenciales
  • Transformación de economías ilícitas hacia actividades lícitas y sostenibles
  • Implementación de proyectos de resocialización en centros penitenciarios

Este proceso par pacificar las cárceles del país es observado por entidades del Estado y organizaciones de derechos humanos.

