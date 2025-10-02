Denuncian deforestación de reserva en Medellín: la Unidad de Reacción Ambiental responde

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la comuna Belén, sector de la hondonada, Medellín, un grupo de personas fue vista deforestando una reserva, afectando considerablemente flora y fauna. Una vecina del sector, que prefirió mantener su identidad anónima, dio a conocer el caso con registros de videos alarmantes.

Según cuenta la denunciante, se comunicó con diferentes entidades como la Secretaría de Ambiente de Medellín, el Jardín Botánico de Medellín y la Unidad de Reacción Ambiental, quienes enviaron una cuadrilla para verificar la situación.

Desde el Área Metropolitana de Medellín, aseguraron que, por el momento, no tenían vocería por tratarse de un proceso que está en curso desde la parte jurídica ambiental de la entidad. Sin embargo, explicaron:

“En atención a la queja interpuesta el viernes 26 de septiembre, la Unidad de Reacción Ambiental (URA) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, realizó una visita técnica los días viernes 26 y sábado 27 de septiembre en la carrera 55D #12AA sur - 175”.

Durante esa inspección, se evidenciaron actividades de tala de varios individuos arbóreos que no contaban con los permisos ambientales correspondientes: “la zona intervenida corresponde a un predio privado que alberga un amplio lote con presencia de la especie Arundo donax (caña brava)”.

Ante a esto, el equipo técnico está elaborando el informe y “emitirá un oficio de respuesta” a la ciudadana que interpuso la queja. Asimismo, se dará inicio a un proceso sancionatorio contra el responsable de la tala, conforme a la normativa ambiental vigente. Según reveló la denunciante, miembros de la URA informaron que la propiedad es de una constructora.