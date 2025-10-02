La W RadioLa W Radio

Grupos criminales son responsables del 56% de los homicidios en Barranquilla: Policía sobre disputas

El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, también se refirió en La W a las conversaciones de paz que se adelantan entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Grupos criminales son responsables del 56% de los homicidios en Barranquilla: Policía sobre disputas entre organizaciones

Grupos criminales son responsables del 56% de los homicidios en Barranquilla: Policía sobre disputas entre organizaciones

Imagen de referencia. Obra 'Camargo'. Crédito: Getty Images

