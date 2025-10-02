El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Humo blanco en La Picota: se logró el primer avance entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’

Julio Sánchez Cristo, director de La W, informó que hubo “humo blanco en La Picota” en el primer avance para la paz entre alias ‘Castor’ y alias ‘Digno’, líderes de los grupos delincuenciales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Quienes hicieron parte de la conversación señalaron a W Radio que este acuerdo entre los grupos ilegales se logró por la voluntad de paz, pero también porque era necesario que no estuviera involucrado el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

“Estoy seguro que lo lograremos con ‘Pipe Tuluá’”, comentaron desde La Picota.

De esta manera, se abreiría la puerta para que se logre la paz tanto en Barranquilla como en el Valle del Cauca.

La W también pudo conocer que se llegaron a varios compromisos para avanzar en la paz: