Humo blanco en La Picota: se logró el primer avance entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’
Desde La Picota expresaron a La W que el acuerdo se logró, entre otras cosas, porque no estuvo involucrado el alto comisionado para la Paz.
Cárcel La Picota de Bogotá. (Colprensa - John Paz).
Julio Sánchez Cristo, director de La W, informó que hubo “humo blanco en La Picota” en el primer avance para la paz entre alias ‘Castor’ y alias ‘Digno’, líderes de los grupos delincuenciales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.
Quienes hicieron parte de la conversación señalaron a W Radio que este acuerdo entre los grupos ilegales se logró por la voluntad de paz, pero también porque era necesario que no estuviera involucrado el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.
“Estoy seguro que lo lograremos con ‘Pipe Tuluá’”, comentaron desde La Picota.
De esta manera, se abreiría la puerta para que se logre la paz tanto en Barranquilla como en el Valle del Cauca.
La W también pudo conocer que se llegaron a varios compromisos para avanzar en la paz:
- Desarme progresivo de las organizaciones
- Prohibición de menore de edad en organizaciones delincuenciales
- Transformación de economías ilícitas hacia actividades lícitas y sostenibles
- Implementación de proyectos de resocialización en centros penitenciarios