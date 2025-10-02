Mánager de ‘Pirlo’ aseguró que ‘Blessd’ los secuestró

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En los micrófonos de La W habló Iván Andrés Galindo Navia, mánager del reguetonero ‘Pirlo’ (Jean Emanuel Cortés), quien acusa a Blessd y a su equipo de haberlo retenido contra su voluntad junto a otros integrantes de su staff, en hechos registrados el 21 de mayo de 2024.

El mánager dijo que lo secuestraron a él y a su equipo de trabajo.

“Recurrí al recurso legal debido a que identificamos, durante el secuestro, que se estaba planeando una acción legal en contra mía” dijo.

Aseguró, además, que lo querían involucrar en un robo de joyas y que les tendieron una trampa.

“Nos invitaron a grabar el video de una canción en esa casa en Altos de Palmas en Medellín. Ellos nos invitaron, nosotros fuimos como amigos. No fuimos con esquema de seguridad porque se supone que íbamos a grabar un video con un colega y amigo”, expresó.